После аварии на Тутаевском НПЗ загрязнение почвы превышено в 36,8 раз

Работа тутаевского НПЗ может быть приостановлена на срок до 90 суток. ФОТО: сайт Росприроднадзора

Росприроднадзор провел плановую выездную проверку на Ярославском нефтеперерабатывающем заводе имени Д.И. Менделеева. Итогом проверки стал иск в суд с требованием приостановить работу предприятия на срок до 90 суток.

Во время проверки на тутаевском НПЗ произошла авария - после взрыва загорелись резервуары с остатками нефтепродуктов. Из сотрудников никто не пострадал, однако, часть нефтепродуктов попала в почву.

- Отобранные пробы почвы по результатам лабораторных исследований имеют превышение по загрязняющим веществам в 36,8 раза, - сообщили в Росприроднадзоре. - Предварительный расчет размера вреда, причиненного компоненту окружающей среды в результате аварийно ситуации, составил 468 тысяч рублей. В адрес предприятия направлена претензия о добровольном возмещении.

Также проверка показала, что требования в области охраны окружающей среды на тутаевском заводе нарушаются систематически. При этом на составление протоколов и на рассмотрение дел представители НПЗ не прибыли, ранее выданные предписания не исполнены, никакие меры по устранению недостатков не предприняты, а штрафы - не оплачены.

- С 2016 года ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» находится в стадии банкротства, но даже этот факт не снимает ответственности с юридических и должностных лиц за обеспечение экологической безопасности на предприятии, - пояснили в Росприроднадзоре.

По итогам проверки Управление обратилось в суд с заявлением о привлечении тутаевского НПЗ к административной ответственности - приостановлении деятельности на срок до 90 суток.