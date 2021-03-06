Пожар на НПЗ под Ярославлем потушили

Пожар на тутаевском НПЗ начался около 20 часов Фото: Правительство Ярославской области

Пожар на заводе имени Менделеева в поселке Константиновский Тутаевского района потушен. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует Фото: Правительство Ярославской области

- Все службы сработали оперативно, пожар потушен, жертв нет. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует. Установка не пострадала, причины возгорания устанавливаются. - пояснили в ведомстве.

Все службы сработали оперативно Фото: Правительство Ярославской области

Сообщение о пожаре на менделеевском НПЗ поступило около 20 часов 6 марта. На месте работали пожарные из Тутаева, на помощь им выехали ярославские коллеги. По данным МЧС, загорелись два резервуара с нефтепродуктами.