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Пожар на НПЗ под Ярославлем потушили

Причины возгорания устанавливаются
Полина Вачнадзе
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Пожар на тутаевском НПЗ начался около 20 часов

Пожар на тутаевском НПЗ начался около 20 часов

Фото: Правительство Ярославской области

Пожар на заводе имени Менделеева в поселке Константиновский Тутаевского района потушен. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует

Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует

Фото: Правительство Ярославской области

- Все службы сработали оперативно, пожар потушен, жертв нет. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует. Установка не пострадала, причины возгорания устанавливаются. - пояснили в ведомстве.

Все службы сработали оперативно

Все службы сработали оперативно

Фото: Правительство Ярославской области

Сообщение о пожаре на менделеевском НПЗ поступило около 20 часов 6 марта. На месте работали пожарные из Тутаева, на помощь им выехали ярославские коллеги. По данным МЧС, загорелись два резервуара с нефтепродуктами.

Происшествия: ЧП