Пожар на НПЗ под Ярославлем потушили

Пожар на тутаевском НПЗ начался около 20 часов
Фото: Правительство Ярославской области
Пожар на заводе имени Менделеева в поселке Константиновский Тутаевского района потушен. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.
Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует
Фото: Правительство Ярославской области
- Все службы сработали оперативно, пожар потушен, жертв нет. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует. Установка не пострадала, причины возгорания устанавливаются. - пояснили в ведомстве.
Все службы сработали оперативно
Фото: Правительство Ярославской области
Сообщение о пожаре на менделеевском НПЗ поступило около 20 часов 6 марта. На месте работали пожарные из Тутаева, на помощь им выехали ярославские коллеги. По данным МЧС, загорелись два резервуара с нефтепродуктами.