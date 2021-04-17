Делом о нападении на ярославского студента займется следственный комитет

Во дворе юридического факультета Демидовского университета на студента напали с ножом. Скриншот из видео

Дело о нападении на ярославского студента на крыльце Демидовского университета, судя по всему, будет заниматься следственный комитет. - Следственное управление СК России по Ярославской области обратилось в прокуратуру области с ходатайством об изъятии и передаче материалов уголовного дела с целью его дальнейшего расследования, - сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, что ЧП произошло в конце марте. 32-летний мужчина спровоцировал конфликт с учащимся вуза и ранил его ножом. Молодой человек сумел обезоружить нападавшего, на помощь пришли другие студенты и преподаватели демидовского университета. Злоумышленника передали сотрудникам Росгвардии. - Он видимо в универ убивать кого-то шел. Нож у него наготове был, да и сам он на взводе. Хорошо, что именно так все произошло, а то бы консьержку или девочек, или еще кого-нибудь убил. Что ему они бы сделали? Учинил бы мини-геноцид, - рассказал КП-Ярославль пострадавший студент. Нападавшего тогда допросили и отпустили под подписку о невыезде. Уголовное дело возбудили по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Однако, после того, как появилась информация о том, что нападавший угрожал и другим ярославцам, делом заинтересовались в СК.