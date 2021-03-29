«Нож был наготове»: в Ярославле на студента напали на крыльце университета

ЧП произошло на крыльце юридического факультета. Фото: Скриншот из видео

В Ярославле на студента демидовского университета напал мужчина с ножом. ЧП произошло на крыльце юридического факультета.

- Первый раз его видел. Он видимо в универ убивать кого-то шел. Нож у него наготове был,да и сам он на взводе. Хорошо, что именно так все произошло, а то бы консьержку или девочек, или еще кого-нибудь убил. Что ему они бы сделали? Учинил бы мини-геноцид, - рассказал пострадавший студент.

Как оказалось, жертва и злоумышленник знакомы не были.

- Выходил я из универа, а он навстречу шел и специально толкнул меня плечом. Я обернулся, он посмотрел на меня,говорит: "Проблемы?". Потом начал тянуться к поясу,я подумал,что сейчас пистолет достанет и кинулся в его сторону. Но тот успел вытащить нож и порезал мне бок. Я его задержал: руку перехватил, а самого к стене прижал. А потом на помощь пришли парни и преподаватель. Мы нож из его рук выбили и скрутили до приезда Росгвардии, - вспоминает раненый.

23-летний молодой человек сейчас находится в больнице №9. Ему оказана помощь, жизни ничего не угрожает.

- Мне помогли сразу, как обезвредили нападавшего. Преподаватель по медицинскому праву приложил к ране ткань и остановил кровотечение. Через минут 20-30 приехала "скорая" и увезла меня в больницу.

О злоумышленнике известно не так много. Сейчас он находится в отделении полиции.

- Подозреваемый – житель Ярославля 1988 года рождения, - сообщили в пресс-службе УМВД.

Причины, по которым было совершено нападение, устанавливаются. По словам очевидцев, нападавший явно был не в себе.