В Ярославле на крыльце университета на студента напал мужчина с ножом

Во дворе юридического факультета Демидовского университета на студента напали с ножом. На месте работают сотрудники полиции. Фото: Скриншот из видео

В Ярославле на студента демидовского университета напал мужчина с ножом. ЧП произошло на крыльце юридического факультета.

Судя по всему, нападавший и его жертва были знакомы: парень вышел на улицу после телефонного разговора. И неожиданно получил удар ножом в живот. Несмотря на ранение, студент смог выбить нож у преступника, помогли занятия единоборствами. После этого студент с кровоточащей раной зашел в университет – по пути ему попался преподаватель, который смог оказать первую медицинскую помощь.

23-летний молодой человек сейчас находится в больнице №9. ему оказана помощь, жизни ничего не угрожает.

Задержан и нападавший. Скрутили его свидетели разборки, потом передали в руки сотрудников полиции и Росгвардии, которые прибыли на вызов.

-В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Подозреваемый – житель Ярославля 1988 года рождения, - сообщили в пресс-службе УМВД. – Он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Причины, по которым было совершено нападение, устанавливаются. По словам очевидцев, нападавший явно был не в себе.