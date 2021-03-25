В Ярославле на пешеходном переходе сбили пятерых человек

На данный момент известно о пяти пострадавши. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

ДТП на Тутаевском шоссе у торгового центра «РИО» произошло сегодня, 25 марта, в 10.40. Водитель «Газели» въехал в людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

По данным пресс-службы УМВД по Ярославской области, в больницу доставлено пять человек, все взрослые. Характер полученных ими травм уточняется. На данный момент медицинская помощь понадобилась только пятерым пострадавшим. Не исключено, что в ближайшее время в больницы обратятся и другие участники ДТП.

- Один мужчина отошел на обочину, а мужчина и женщина не смогли встать, - рассказывают очевидцы.

По их словам, сбила переходов маршрутка. По другим данным это была грузовая «Газель». Информация будет уточняться.

Что известно о пострадавших в ДТП, читайте здесь.

Все пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение.