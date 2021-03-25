Всех пострадавших в ДТП на Тутаевском шоссе отпустили лечиться домой

Все пострадавшие отпущены долечиваться домой. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Все пострадавшие в сегодняшнем ДТП у торгового центра «РИО» отпущены домой. Травмы получили пять человек: двоих после осмотра медиками скорой помощи отправили на амбулаторное лечение, трех человек - мужчину и двух женщин - увезли в больницу имени Соловьева.

После медицинского обследования им тоже было рекомендовано амбулаторное лечение. Врачи диагностировали многочисленные ушибы тела.

ДТП на Тутаевском шоссе произошло сегодня, 25 марта, в 10:40. Водитель «Газели» на пешеходном переходе сбил несколько человек.