ДТП на Тутаевском шоссе в Ярославле: что известно о пострадавших на данный момент

Обследование одного пострадавшего в ДТП в Ярославле продолжается. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Пять человек получили травмы в ДТП на Тутаевском шоссе в Ярославле, которое произошло сегодня, 25 марта, в 10.40 утра.

- Два человека после осмотра врачами скорой помощи были отпущены домой. Троих доставили в клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Н.В.Соловьева, - уточнили в правительстве Ярославской области.

Пострадали 51-летний мужчина, а также 61-летняя и 35-летняя женщины.

После тщательного обследования двух человек, получивших повреждения, направили на амбулаторное лечение. У них диагностировали множественные ушибы тела. Обследование еще одного пострадавшего продолжается.

По информации ГИБДД, автомобиль «Газель» наехал на людей, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу. За рулем сидел 45-летний мужчина.