Росприроднадзор: содержание нефтепродуктов в Волге превышено в 1,5 раза

Содержание нефтепродуктов в Волге превышено в 1,5 раза. ФОТО: Артур Баринов

Загрязнение в Ярославле Волги нефтепродуктами продолжается. Видео и фотографии реки, покрытой маслянистыми пятнами, на своей странице в соцсети выложил активист Артур Баринов. Несколько дней назад он уже сообщал о той же проблеме, но выбросы, судя по всему, не прекратились.

Ситуацию прокомментировали в правительстве Ярославской области:

- Региональным департаментом охраны окружающей среды и природопользования ранее была проведена проверка информации о поступлении нефтепродуктов в Волгу в районе промзоны Дзержинского района. Было обнаружено поступление нефтепродуктов в Волгу в районе сбросного коллектора на Полушкиной роще. Также специалистами Росприроднадзора был произведен отбор пробы воды из реки.

Результаты лабораторных исследований дали неутешительный результат: содержание нефтепродуктов в Волге превышено в 1,5 раза.

Природоохранная прокуратура провела проверку и направила в адрес мэрии представление. Сейчас идет обследование территорий предприятий: выявляют нарушителей.