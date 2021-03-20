На Волге в Ярославле установили боновые ограждения

На Волге установили боновые ограждения Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле на участке, где произошел разлив нефтепродуктов, установили боновые ограждения. Они должны предотвратить дальнейшее распространение опасного вещества вниз по течению.

Загрязнение Волги произошло в районе сбросного коллектора на Полушкиной роще. Пробы воды, проведенные Росприроднадзором, показали, что содержание нефтепродуктов в реке превышено в 1,5 раза

Выгрузка бонов перед установкой. ФОТО: Константин Шпилевой

Транспортировка боновых заграждений к месту спуска на воду. ФОТО: Константин Шпилевой

Спуск боновых заграждений на воду с помощью аэросаней "Пиранья". ФОТО: Константин Шпилевой