На Волге в Ярославле установили боновые ограждения

На Волге установили боновые ограждения
Фото: Правительство Ярославской области
В Ярославле на участке, где произошел разлив нефтепродуктов, установили боновые ограждения. Они должны предотвратить дальнейшее распространение опасного вещества вниз по течению.
Загрязнение Волги произошло в районе сбросного коллектора на Полушкиной роще. Пробы воды, проведенные Росприроднадзором, показали, что содержание нефтепродуктов в реке превышено в 1,5 раза
Выгрузка бонов перед установкой. ФОТО: Константин Шпилевой
Транспортировка боновых заграждений к месту спуска на воду. ФОТО: Константин Шпилевой
Спуск боновых заграждений на воду с помощью аэросаней "Пиранья". ФОТО: Константин Шпилевой
Установленное боновое заграждение для предотвращения распространения нефтяных отходов по Волге. ФОТО: Константин Шпилевой