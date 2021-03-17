Мошенники объявили сбор средств после смерти Тимура Файзутдинова

Мошенники пытаются нажиться на искреннем горе людей. ФОТО: МХК "Динамо Санкт-Петербург"

Молодежный хоккейный клуб Санкт-Петербурга «Динамо» опубликовал предупреждение о мошенниках, которые пытаются нажиться на смерти 19-летнего игрока Тимура Файзутдинова. Злоумышленники объявили сбор денег, которые, якобы, пойдут на помощь семье Файзутдиновых.

- Не перечисляйте деньги мошенникам, семья Тимура Файзутдинова и клуб не ведут сбор средств. Клуб оказывает полную финансовую поддержку. Любые сообщения о сборе средств принадлежат мошенникам, - написала в официальной группе МХК «Динамо Санкт-Петербург».

Игрок питерской команды получил травму на игре с ярославским «Локо» 12 марта. Шайба попал в висок Тимура Файзутдинова. Три дня врачи пытались спасти жизнь хоккеиста, но тщетно: 16 марта парень скончался.

Прощание с Тимуром пройдет 18 марта в Челябинске.