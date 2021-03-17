Хоккеиста Тимура Файзутдинова, умершего в Ярославле от удара шайбой, похоронят в Челябинске

Тимура Файзутдинова похоронят в Челябинске. ФОТО: группа "МХК "Динамо Санкт-Петербург" ВКонтакте

Церемония прощания с капитаном молодежной команда «Динамо Санкт-Петербург» Тимуром Файзутдиновым пройдет 18 марта в Челябинске.

- Тимур – воспитанник челябинского хоккея, и церемония прощания с ним пройдет в его родном городе, Челябинске, 18 марта в 12:00 на арене «Трактор», - сообщили на официальной странице клуба «Динамо Санкт-Петербург».

19-летний Тимур Файзутдинов получил травму 12 марта во время игры с ярославским «Локо» на льду «Арены-2000» в Ярославле. Больше трех дней врачи боролись за жизнь спортсмена, но вчера, 16 марта, хоккеист скончался.

СКР по Ярославской области начал доследственную проверку по факту получения игроком травмы. В том числе, проверят оперативность и качество оказания хоккеисту медицинской помощи.