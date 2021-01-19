Госавтоинспекция Ярославской области не довольна качеством уборки дорог в регионе и особенно – в региональном центре.- За прошедшую неделю в отношении владельца дорог вынесено 20 определений о возбуждении дел об административных правонарушениях. В выходные дни сотрудники Госавтоинспекции составили 38 актов о неудовлетворительном состоянии улиц Ярославля, 33 из них не были устранены в срок, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.По данным ГИБДД, самые распространенные недостатки – наледь на проезжей части, снежный накат и снежные отложения.В департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля считают, что проблем с уборкой нет и машин сейчас на улицах работает больше, чем в прошлом году: 90 против 80. А ярославцы завалили Единую диспетчерскую службу просьбами расчистить ту или иную улицу.