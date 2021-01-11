Ярославцы не перестают жаловаться на покрытые снежной кашей дороги и тротуары. В Единую диспетчерскую службу города ежедневно поступают обращения уже не с просьбами, а с требованиями почистить тут или иную улицу. По словам горожан, заявки всегда принимают, но некоторые улицы не видели лопат дворников и щеток тракторов с начала зимы.Однако, в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля считают, что все идет по плану.- Проблем с уборкой нет. В связи с обильными снегопадами, которые шли несколько дней подряд, а также резким понижением среднесуточных температур, работы по уборке улично-дорожной сети ведутся в круглосуточном режиме. Идет обработка противогололедными материалами и дальнейшая зачистка щетками. Снег вывозится на полигон, - пояснили в ведомстве.Сейчас в городе работает около 90 единиц техники. В прошлом году уборкой занимались два подрядчика – МБУ «Горзеленхозстрой» и МУП «Городское спецавтохозяйство». В их распоряжении было порядка 80 машин.