- Когда уберут эту наледь с улицы Носкова в районе дома №19? На фото две полосы в сторону улицы Большая Федоровская. Машинам приходится выезжать на встречную полосу. Улицы Мамонтова и Тулупова не чистят совсем. Семь лет здесь живу не чистили ни разу!- Убедительная просьба почистить дороги по улицам Спартаковская, Гражданская, Ранняя, Комарова. Ходить и ездить невозможно.- Улица Панфилова. Когда будут убирать снег?- На проспекте Авиаторов вместо трех полос всего две, чистят только середину. В случае поломки авто вставать будут посреди дороги, так как обочины вообще не чищены.- Чкалова и вообще вся Пятерка ждет вас!И таких обращений – море, меняются только названия улиц. Народ возмущается, а Единая диспетчерская служба отвечает – «принято в работу».- А когда будет результат этой работы? Дороги в два раза сузили, - негодуют ярославцы.- Везде очистка плохого качества. Дороги не посыпают, очень скользко, причем, на магистральных улицах. Практически везде есть колея. Мэрия, хватит экономить на своих жителях!