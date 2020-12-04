Льдом по голове: с УФСИН взыскали 2 миллиона за тяжелую травму, полученную ярославной

Очистили крышу уже после ЧП Фото: Иван ПРОХОРОВ

Ярославский областной суд не удовлетворил апелляцию экс-сотрудника ФСИН Сергея Суслова, который отвечал за содержание здания ведомства, расположенное на улице Большая Октябрьская. В результате из-за схода с крыши снега и льда ярославна, которая по несчастливому стечению обстоятельств в это время шла по тротуару, получила тяжелую травму головы.

Очевидцы вызвали скорую, когда приехали медики, пострадавшая не могла ни говорить, ни шевелить ногами. Женщину отвезли в больницу, врачи боролись за ее жизнь и спасли, но ярославна осталась инвалидом.

Из регионального УФСИН Сергея Суслова уволили. Процесс по этому громкому делу начался в январе 2020 года.

- Судом было установлено, что Суслов своевременно не подготовил документы для заключения контракта, вследствие этого не обеспечил проведение работ по очистке кровли здания на улице Большая Октябрьская,55, допустив скопление снега и наледи к 1 февраля 2019 года в объеме, угрожающем внезапным обрушением вниз на находящихся возле здания пешеходов, - говорится в решении суда.

В итоге суд приговорил обвиняемого в халатности мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Бывший сотрудник ведомства свою вину так и не признал и попытался оспорить приговор, но безрезультатно.

Также суд в пользу пострадавшей взыскана компенсация морального вреда в размере 2 миллионов рублей.

Кроме того, в пользу потерпевшей с УФСИН взыскана компенсация морального вреда – 2 миллиона рублей, в счет возмещения материального ущерба – 656 тысяч рублей и судебные расходы.