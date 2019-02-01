«Не чувствовала ног»: в Ярославле снег с крыши обрушился на женщину
Серьезное происшествие произошло в Ярославле в 9 часов утра. На улице Большая Октябрьская у дома 55 на женщину, идущую по тротуару, с крыши обрушился снег с кусками льда. Пострадавшую повалило на землю.
Прохожие, ставшие очевидцами ЧП, вызвали скорую. Когда приехали медики, женщина лежала в снегу лицом вниз. Была жива, но не могла ни говорить, ни шевелить ногами. Как говорят очевидцы, после того, как женщину увезли в больницу, на крышу вышли люди с лопатами и, наконец, стали ее чистить.
Видео происшествия было опубликовано в группе «Жесть Ярославль» в «ВКонтакте».
- Ужас. Что же с крыш не убирают нигде. Ходить осталось только по дорогам! – возмущаются подписчики группы.
Также ярославцы в соцсетях ругают власть за бездействие.
Напомним, накануне в Ярославле произошло аналогичное происшествие. На проспекте Толбухина снежная лавина сошла на двух женщин.
Сход снега Ярославль Большая Октябрьская женщине пробило голову."Жесть Ярославль"
ИСТОЧНИК KP.RU