«Не чувствовала ног»: в Ярославле снег с крыши обрушился на женщину

СЕГОДНЯ 11:28 2019-02-01T11:28:42+03:00

Снег сошел на женщину в Ярославле. Фото: стоп-кадр с видео в группе "Жесть Ярославль"/vk.com

Когда приехали медики, пострадавшая лежала лицом вниз и не могла ни говорить, ни двигаться [фото, видео]

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Серьезное происшествие произошло в Ярославле в 9 часов утра. На улице Большая Октябрьская у дома 55 на женщину, идущую по тротуару, с крыши обрушился снег с кусками льда. Пострадавшую повалило на землю.

Прохожие, ставшие очевидцами ЧП, вызвали скорую. Когда приехали медики, женщина лежала в снегу лицом вниз. Была жива, но не могла ни говорить, ни шевелить ногами. Как говорят очевидцы, после того, как женщину увезли в больницу, на крышу вышли люди с лопатами и, наконец, стали ее чистить.

Видео происшествия было опубликовано в группе «Жесть Ярославль» в «ВКонтакте».

- Ужас. Что же с крыш не убирают нигде. Ходить осталось только по дорогам! – возмущаются подписчики группы.

Также ярославцы в соцсетях ругают власть за бездействие.

Напомним, накануне в Ярославле произошло аналогичное происшествие. На проспекте Толбухина снежная лавина сошла на двух женщин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/689439" frameborder="0"></iframe> Сход снега Ярославль Большая Октябрьская женщине пробило голову."Жесть Ярославль"

ИСТОЧНИК KP.RU