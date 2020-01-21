2020-01-21T18:33:43+03:00
Происшествия

В Ярославле начался суд по падению снежной глыбы на женщину

Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы
Полина Вачнадзе
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Если бы снег с крыши счищали, трагедии удалось бы избежатьЕсли бы снег с крыши счищали, трагедии удалось бы избежатьФото: Евгения ГУСЕВА
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В Кировском суде Ярославля начался процесс по громкому делу. На скамье подсудимых - бывший сотрудник федеральной службы исполнения наказания. Именно он отвечал за очистку от снега и льда крыши здания, с которого прошлой зимой снежная глыба свалилась на женщину.

Напомним, что ЧП произошло 1 февраля на улице Большая Октябрьская. Здание, с которого упал замерзший снег, принадлежит федеральному ведомству. По версии следствия, сотрудник ненадлежащим образом выполнял свои обязанности и это привело вот к таким последствиям.

Пострадавшая хоть и пришла в себя, но до полного выздоровления ей еще далеко. Она до сих пор восстанавливается после полученных травм и не смогла присутствовать на заседании.

Обвиняемому же грозит реальный срок. Его могут лишить свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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