В Ивановской области задержали маньяка, сбежавшего из ярославской психбольницы

Четыре месяца маньяк гулял на свободе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 24 ноября, рано утром в Ивановской области был задержан опасный преступник - 63-летний Александр Новиков. В июле этого года он сбежал из ярославской психиатрической клиники и с тех пор находился в федеральном розыске. В психбольницу Новиков попал по решению суда за преступления против половой неприкосновенности, проще говоря, за изнасилования. Под присмотром специалистов маньяк находился около 20 лет, а потом нашел способ сбежать.

Четыре месяца маньяк гулял на свободе и объявился в Ивановской области. Там его объявили в розыск – Александра Новикова подозревают в очередном изнасиловании. Часть 4 статьи 131 УК РФ говорит о том, что жертва либо умерла, либо ей еще не исполнилось 14 лет.

Сегодня ивановские полицейские сообщили о задержании подозреваемого. Подробности уточняются.