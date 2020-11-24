Маньяк, сбежавший из ярославской психбольницы, подозревается в надругательстве над 10-летней девочкой в Иванове

Подозреваемого в надругательствах над девочкой задержали. ФОТО: УМВД по Ивановской области

В Иванове сотрудниками полиции задержан Александр Новиков, который в июле этого года сбежал из ярославской психиатрической больницы. В соседнем регионе ярославский маньяк подозревается в очередном преступлении сексуального характера. По данным следствия, именно он 19 ноября в Ленинском районе Иванова напал на 10-летнюю девочку, которая одна шла из школы. Мужчина приставил ей нож к горлу и затащил в заброшенное здание на улице Лежневской. После чего мужчина надругался над ребенком и сбежал.

- Гражданин, который подозревается в совершении тяжкого преступления, в нападении на 10-летнюю девочку, сегодня ночью задержан сотрудниками полиции. Сработала засада. Засаду полицейские выставили на месте совершения преступления. С подозреваемым сейчас работают следователи, - сообщил начальник пресс-службы УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.

63-летний Александр Новиков несколько лет провел под наблюдением ярославских врачей. В психиатрическую больницу он попал по решению суда, после изнасилования женщины. Мужчина не просто надругался над жертвой, но и угрожал ей, водя ножом по горлу. В Иванове на 10-летнего ребенка здоровый мужик под два метра ростом тоже напал с ножом.

Как говорилось в ориентировке, которую распространили после побега Новикова из психбольницы, мужчина коммуникабельный, хитрый, легко входит в доверие. Предупреждали, чтобы особенно осторожны были женщины.

В пабликах Ивановской области горожане требуют наказания не только для преступника, но и для сотрудников ярославской психиатрической больницы, которые допустили побег опасного для общества пациента.

- Он (подозреваемый – прим.ред.) – опасный и психически больной преступник, все об этом знали! У меня больше вопросов не к нему, а к тем, кто его должен лечить. Если у человека есть установленный диагноз и он потенциально представляет опасность для общества, почему его не лечат? Почему он свободно гуляет на улицах города? Сбежал? Значит кто-то совершил халатность, не уследил… Если бы он не сбежал, данного преступления бы и не было, - пишет в группе «Подслушано Иваново» Ирина Н.