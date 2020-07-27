В Ярославской области из психбольницы сбежал опасный пациент

27 Июль 2020 2020-07-27T15:31:34+03:00

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Из Ярославской областной психиатрической больницы в 5 утра 24 июля сбежал социально опасный больной – 63-летний Александр Новиков. Раньше он жил в поселке Семибратово, а в психбольнице оказался на принудительном лечении по приговору суда.

Мужчина – коммуникабельный, хитрый, легко входит в доверие и располагает к себе. Особенно его внимания стоит опасаться женщинам.

На вид Александру Новикову 60 лет, рост 190 сантиметров, атлетического телосложения, волосы седые, короткие. Из особых примет – родимое пятно на левой щеке. Нет передних зубов кроме одного верхнего.

Был одет в белую футболку с коротким рукавом, пижамные брюки в сине-черную клетку, черные резиновые шлепанцы.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводятся розыскные мероприятия. Устанавливается местонахождение гражданина, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Если вы видели Александра Новикова или вам что-то известно о том, где он сейчас находится, сообщите в полицию по телефону 02, 102 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU