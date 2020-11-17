Ярославские власти потратят на кладбище 12 миллионов рублей

Благоустройство кладбища началось прошлой осенью Фото: Полина Вачнадзе

В бюджете Ярославля, общественные слушания по которому пройдут 26 ноября, чуть меньше 12 миллионов рублей заложены на благоустройство Осташинского кладбища.

Чуть более года назад КП-Ярославля писала о крайней запущенности городского погоста. Пробраться к могилам в осеннюю распутицу без резиновых сапог было невозможно. Захоронения залило водой, кресты и венки плавали в грязи.

Мэрия Ярославля той же осенью начало благоустройство Осташинского кладбища, приостановив там захоронения. Возить тела умерших стали в Селифонтово. Оперативно начав приводить городское кладбище в порядок, власти с задачей полностью не справились – подрядчик, который выиграл контракт, не смог вовремя закончить работу. Она будет продолжена в 2021 году.

В 2022 году благоустройство, по планам, продолжится и будет стоить бюджету 21 миллион рублей. Судя по всему, деньги эти пойдут на участок, который прилегает к кладбище и сейчас принадлежит Министерству обороны.