В Ярославле строят новый участок на Осташинском кладбище Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле идет строительство нового участка на Осташинском кладбище, сообщили в мэрии города. Вчера, 29 октября, там прошла проверка.

- Строительство идет по графику, существенных нареканий к качеству проводимых работ нет, - заверил председатель муниципалитета Артур Ефремов.

На участке будет 3700 мест для захоронений, при этом вопрос дальнейшего расширения кладбища не снимается. Планируется использовать участок, который прилегает к Осташинке и принадлежит Министерству обороны России. Сейчас решается вопрос о его выделении под захоронения.