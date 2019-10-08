Осташинское кладбище утопает. Теперь уже в грязи

На новый сектор Осташинского кладбища, который весной утопал в талых водах, снова не пробраться. Только если в резиновых сапогах, да и то велик риск увязнуть. Единственная дорога к могилам представляет собой одно сплошное грязевое месиво.

- Мужа я похоронила в марте на новом секторе кладбища. Весной к могилам еле подошли, все плавало в воде, высоты резиновых сапог не хватало. В субботу поехала привести захоронение в порядок перед зимой. И на этот раз так и не попала на могилку, сапоги забыла взять с собой, а в обычной обуви не пробраться, - рассказывает жительница Ярославля Ирина Михайлова.

Водитель такси отказался ехать дальше, боясь увязнутьФото: Полина Вачнадзе

На полпути к могилам пришлось разворачиваться – водитель такси отказался ехать дальше, боясь увязнуть. И пройти пешком пожилая женщина тоже не смогла.

- Да что такое творится! Обещали ведь привести сектор в порядок, обустроить все. Полгода уже прошло с подтопления, а так ничего и не сделано. Доски накидали и то не везде – вот и все благоустройство. А мы ведь такие деньги заплатили, чтобы наших родных здесь похоронили, хотим, чтобы они достойно покоились и мы в любой момент могли их навестить. Неужели не стыдно? – плача, возмущается женщина.

- Где-то паллеты кинуты, где-то доски, вот и носимся с ними. Все перерыто-перекопано, следы грузовых машин видны. Но что здесь происходило, не понятно. Может начали что-то делать и бросили, может просто землю копали. Бардак, одним словом, - говорят посетительницы. – И сама дорога от начала кладбища до нового сектора стала просто ужасной, даже еще летом лучше была. А теперь вся разбита, на машине трудно проехать.В этот же день мы решили выехать на место. В субботу, хороший погожий день, многие навещали могилы родных. Две женщины, чтобы дойти до погоста, с места на места перетаскивали доски – только так и добирались.

Пройти к могилам можно только в резиновых сапогах, да и то велик риск увязнутьФото: Полина Вачнадзе

Пробраться к могиле друга во что бы то ни стало решила и пара из Москвы.

- Даже в голову не пришло, что нужно взять с собой резиновые сапоги. Это же не деревенский погост, куда еще дойти надо, кладбище в черте города находится. А нам дойти надо, мы на день приехали, специально сюда, - сказал мужчина и наплевав на белые кроссовки, уверенно пошел вперед. Жена осталась ждать у машины.

За комментариями «КП-Ярославль» обратилась в МКУ «Служба городских кладбищ». Однако директора организации застать на месте оказалось невозможно. Мэрия города отреагировала чуть оперативней – на завтра назначено совещание по данной проблеме, которое пройдет на Осташинском кладбище. Возможно, когда представители власти своими глазами увидят, что там творится, дело сдвинется с мертвой точки.