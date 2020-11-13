Очередь из «скорых» в Рыбинске: в депздраве назвали причины

Вереница автомобилей выстроилась у больницы имени Пирогова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вчера, 12 ноября, жители Рыбинска выложили в социальные сети фотографии, сделанные у больницы имени Пирогова. Перед клиникой выстроилась очередь из машин скорой помощи. Рыбинцы насчитали около 10 автомобилей.

В департаменте здравоохранения региона пояснили, что причиной стал наплыв пациентов, которым требовалась КТ-диагностика.

- Очередь из машин скорой помощи возникла в интервале с 12:00 до 15:00. Всего аза вчерашний день специалистами больницы было сделано 85 КТ-исследований, - сказали в ведомстве.

Подобная ситуация уже имело место в Ярославле у госпиталя ветеранов войн. Там тоже возникла большая потребность в КТ-диагностике пациентов.