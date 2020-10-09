У ярославского госпиталя выстроилась очередь из «скорых»

Ярославцы сфотографировали вереницу машин. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Вчера, 8 октября, в ярославских пабликах опубликовали фотографии вереницы машин «скорой помощи», которые выстроились у госпиталя ветеранов войн. По словам автора снимков, бригады стоят по 5-6 часов.

- Я из окна госпиталя уже третий день наблюдаю эту картину из скорых, не на постоянной основе эта очередь, но с хорошей периодичностью. Окна палаты прямо под въездом скорых, - пишут в комментариях.

- Вот удивительное дело. Маски носить не хотят, перчатки тоже, гуляют толпами, один разговор о свободе, что хочу и как хочу. Но возмущены ситуацией. Может самим тоже мозги включать, нагрузка на врачей адская и их не делают врачами за одну ночь, - высказывает свое мнение частница группы.

В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области пояснили, что очередь из «скорых» связана с необходимостью проводить КТ-диагностику.

- В связи с ростом числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, перед госпитализацией пациентам проводят КТ-диагностику в госпитале. Процедура осмотра и диагностики длится до 30 минут. После нее принимается решение, требуется ли госпитализация пациенту в медицинское учреждение, где перепрофилированы койки под COVID-19 или нет, - рассказала про схему работы врачей в департаменте.

Если госпитализация необходима, то бригада транспортирует больного в определенное маршрутизацией лечебное учреждение. Соответственно, время ожидания «скорой» пациента может увеличиться до нескольких часов.

- Но не до шести, - уточнили в ведомстве.

В последние дни заболеваемость COVID-19 в Ярославской области повысилась. Ежедневно фиксируется прирост зараженных при крайне нестабильной выписке. «Вторая волна», о которой так долго говорили, судя по всему, началась.