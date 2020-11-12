«Ужас, что творится в Рыбинске»: рыбинцы сфотографировали очередь из «скорых» у больницы

У больницы образовалась пробка из машин "скорой". ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте

Сегодня, 12 ноября, рыбинцы заметили огромную очередь из машин скорой помощи. Около 10 автомобилей выстроились у городской больницы №2 имени Пирогова.

- Все больные ждут помощи. Только не ко всем едут. Ужас, что творится в Рыбинске, - пишут в социальных сетях.

- Больных приходится «возить» в те больницы, которые могут сделать КТ легких при любой пневмонии, в пироговской такая услуга есть, поэтому сотрудникам сейчас достается бешеная нагрузка. … Не только врачи, но и фельдшера работают одновременно в разных больницах: отработал смену в городе А, смену в городе В, поспал и снова пункт А-В, - пытается объяснить ситуацию одна из подписчиц группы «Подслушано в Рыбинске».

В начале октября похожая ситуация была у госпиталя ветеранов в Ярославле, перепрофилированного под COVID-больных. Тогда в департаменте здравоохранения пояснили, что очередь связана с необходимостью проводить КТ-диагностику. Процедура длится около 30 минут, после чего медики принимают решение, требуется ли госпитализация или нет.

Сегодня, по данным оперативного штаба, количество заболевших коронавирусом в Ярославской области увеличилось на 169 человек. В Рыбинске с начала пандемии зарегистрировано 2070 зараженных, в Рыбинском районе – 289.