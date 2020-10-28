Прокомментировали новые правила работы предприятий общепита Фото: Полина Вачнадзе

В Управлении Роспотребнадзора по Ярославской области прокомментировали новые правила работы предприятий общепита. В постановлении регионального правительства, которое готовится к подписанию, говорится о запрете на проведение кафе и ресторанами массовых мероприятий, на которых будет больше 10 посетителей.

- Данная мера направлена на проведение банкетов и не затрагивает повседневную деятельность предприятий общепита, - пояснила начальник отдела эпидемиологического надзора ярославского Роспотребнадзора Любовь Шишкина.

Также, сразу после подписания постановления вступит в силу запрет на работу баров и ресторанов с 23:00 до 6:00. По всему региону будет усилен контроль за соблюдением масочного режима и дезинфекции мест общего пользования.

По данным оперативного штаба, на 28 октября общее число заболевших COVID-19 в регионе превысило отметку в 11 тысяч человек. Сегодня «пополнение» составило 113 жителей региона. Вылечились 109 ярославцев.