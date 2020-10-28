Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 28 октября 2020 года: новые COVID-ограничения

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 11046 (+113)
Всего выздоровлений: 9925 (+109)
Умер: 58 человек (0)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
В Ярославской области принято решение следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Вводится ограничение на работу ночных заведений: они будут закрыты с 23:00 до 06:00.
Днем также будут действовать ограничения по количеству посетителей в кафе и столовых. Общепит продолжает работать в очном режиме, но сотрудники должны следить за тем, чтобы число клиентов не превышало 10 человек.
Кроме того, в области усиливают контроль за соблюдением масочного режима и дезинфекцией в местах массового скопления людей. Носить маску теперь нужно не только во всех общественных местах, но и там, где можно столкнуться с посторонним человеком, например, в лифте.
По данным оперативного штаба, на 28 октября общее число заболевших COVID-19 в регионе превысило отметку в 11 тысяч человек. Сегодня «пополнение» составило 113 жителей региона. Вылечились 109 ярославцев.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 5215;
Рыбинск – 1717;
Ростовский МР - 700;
г.о. Переславль-Залесский - 576;
Тутаевский МР - 509;
Ярославский МР - 398;
Гаврилов-Ямский МР – 308;
Рыбинский МР - 254;
Угличский МР - 238;
Борисоглебский МР - 201;
Некрасовский МР - 186;
Пошехонский МР - 173;
Даниловский МР 119;
Некоузский МР - 104;
Мышкинский МР - 103;
Большесельский МР - 92;
Брейтовский МР - 76;
Первомайский МР - 49;
Любимский МР – 28.