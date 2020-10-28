Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 28 октября 2020 года: новые COVID-ограничения

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 11046 (+113)

Всего выздоровлений: 9925 (+109)

Умер: 58 человек (0)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

В Ярославской области принято решение следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Вводится ограничение на работу ночных заведений: они будут закрыты с 23:00 до 06:00.

Днем также будут действовать ограничения по количеству посетителей в кафе и столовых. Общепит продолжает работать в очном режиме, но сотрудники должны следить за тем, чтобы число клиентов не превышало 10 человек.

Кроме того, в области усиливают контроль за соблюдением масочного режима и дезинфекцией в местах массового скопления людей. Носить маску теперь нужно не только во всех общественных местах, но и там, где можно столкнуться с посторонним человеком, например, в лифте.

По данным оперативного штаба, на 28 октября общее число заболевших COVID-19 в регионе превысило отметку в 11 тысяч человек. Сегодня «пополнение» составило 113 жителей региона. Вылечились 109 ярославцев.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 5215;

Рыбинск – 1717;

Ростовский МР - 700;

г.о. Переславль-Залесский - 576;

Тутаевский МР - 509;

Ярославский МР - 398;

Гаврилов-Ямский МР – 308;

Рыбинский МР - 254;

Угличский МР - 238;

Борисоглебский МР - 201;

Некрасовский МР - 186;

Пошехонский МР - 173;

Даниловский МР 119;

Некоузский МР - 104;

Мышкинский МР - 103;

Большесельский МР - 92;

Брейтовский МР - 76;

Первомайский МР - 49;

Любимский МР – 28.