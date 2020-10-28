Новые ограничения из-за коронавируса в Ярославской области с 28 октября 2020: запрет на ночную работу ресторанов и усиление масочного режима

Рассказываем про новые ограничения из-за коронавируса в Ярославской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новые ограничения из-за коронавируса в Ярославской области вот-вот вступят в силу. В настоящее время готовится соответствующее постановление правительства региона и как только оно будет подписано губернатором, область начнет жить по рекомендациям Роспотребнадзора.

Практически полностью прекращается ночная жизнь. С 23:00 до 6 утра все рестораны, бары, кафе и прочие заведения общественного питания должны быть закрыты. Никаких развлекательных и зрелищных мероприятий.

Днем будут действовать ограничения по количеству посетителей в кафе и столовых. Общепит продолжает работать в очном режиме, но сотрудники должны следить за тем, чтобы число клиентов не превышало 10 человек. Пока не понятно, будут ли сделаны исключения для столовых, например, образовательных учреждений или на них это решение распространяется наравне со всеми.

Кроме того, в области усиливают контроль за соблюдением масочного режима и дезинфекцией в местах массового скопления людей. Носить маску теперь нужно не только во всех общественных местах, но и там, где можно столкнуться с посторонним человеком, например, в лифте.

По данным оперативного штаба, на 28 октября общее число заболевших COVID-19 в регионе превысило отметку в 11 тысяч человек. Каждый сутки количество новых зараженных держится на отметке примерно в 100 человек.