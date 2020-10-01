В Рыбинске начала ремонтировать здания, изрисованные вандалами

Фасады начали восстанавливать. ФОТО: администрация Рыбинска

В Рыбинске начали приводить в порядок здания в историческом центре города. В ночь с 18 на 19 сентября вандалы, личности которых уже установлены, изрисовали фасады краской из баллончиков. Как пояснил один из задержанных, они хотели просто попшикать и не думали, что совершают что-то плохое… Раскаяние от уголовного дела не спасло – в отношении шестерых молодых людей, один из которых рыбинец, а остальные ярославцы, возбуждено уголовное дело.

Изрисованными оказались 26 зданий. Уже восстановили краску на доме №45 по улице Крестовой и доме №1 На Преображенском переулке.

- Глава Рыбинска встречался с владельцами зданий. Выработан механизм дальнейших совместных действий администрации и предпринимателей по компенсации части расходов на восстановление покрытия. Также будем взыскивать с вандалов за испорченные опоры уличного освещения, - пояснил заместитель главы Рыбинска по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Пояснили, что фасады будут восстанавливать поэтапно, по мере получения разрешений от полиции. Нарушителям порядка грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.