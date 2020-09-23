«Просто попшикали»: в Рыбинске задержали вандалов, изрисовавших фасады зданий

Вандалы расписали около 30 зданий. ФОТО: администрация Рыбинска

В Рыбинске сотрудники полиции установили личности молодых людей, которые в ночь на 19 сентября изрисовали фасады более чем 30 зданий в историческом центре. Задержаны шесть человек: 24-летний местный житель и пятеро ярославцев.

Рыбинец пояснил, что в ту ночь он был пьян и развлекался таким образом, не задумываясь о последствиях.

- Вышли из бара уже пьяные, у кого-то баллончики были, решили порисовать немного. Просто попшикали, не хотели ничего там испортить, сломать. Тогда не осознавал, что буду портить, - оправдывается 24-летний молодой человек.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области, на данный момент поступило шесть заявлений от собственников зданий. Им еще предстоит привести фасады в порядок, чтобы они снова выглядели достойно. Эти затраты им обещали компенсировать из городского бюджета. Сумма ущерба пока не установлена.