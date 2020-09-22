В Рыбинске вандалы изуродовали историческую часть города

Более 10 зданий испорчены граффити

В ночь с пятницы на субботы в исторической части Рыбинска, совсем недавно благоустроенной, поработали вандалы. Хулиганы, личность которых теперь будет устанавливать полиция, изрисовали граффити более 10 зданий, так стилизованные опоры освещения.

- Проведем работы, чтобы каждый собственник написал заявление в УВД о том, что фасады испорчены. Мы собираем материалы и направляем в полицию для установления личностей с последующим привлечением к административной ответственности, - пояснил заместитель главы администрации по безопасности Алексей Старухин.

Кроме иска о компенсации затрат на восстановление повреждений, владельцы зданий могут требовать и возмещение морального вреда.

Когда вандалов поймают, им будет грозить штраф – от 500 до 2000 рублей. Если собственники решатся, то и за моральный вред также придется расплачиваться.