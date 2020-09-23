Владельцам разрисованных зданий в Рыбинске возместят деньги на покраску фасадов

Хулиганы разрисовали граффити более 30 фасадов. ФОТО: администрация Рыбинска

В Рыбинске прошло совещание представителей местной администрации и собственников зданий, которые в ночь на 19 сентября пострадали от вандалов. В исторической части Рыбинска хулиганы разрисовали граффити более 30 фасадов на улицах Крестовой и Стоялой, а также в Вознесенском и Преображенском переулках.

- Нам нужно вандалов найти и наказать. Лица хулиганов, их контакты – все это есть. Осталось только физически найти этих «героев». Этим плотно занимается полиция. Думаю, скоро мы узнаем их имена, - сказал глава города Денис Добряков.

Процесс идет, но испорченные фасады в порядок нужно приводить уже сейчас. Администрация предложила собственникам начать ремонт, а компенсации им выдадут позже. Владельцы согласились, но попросили помощи в подборе краски – отмыть здания не получится.

- Все составы подбирались вручную. Используя оригинальные красители, сейчас тон в тон не попасть, но можно очень близко сделать к тому, что было. Мы готовы оказать любую помощь, - заверили в департаменте архитектуры.

До 15 октября испорченные здания должны быть приведены в прежний вид.

В Рыбинске родители хулиганов возместят городу почти 750 тысяч рублей. Их дети разбили смотровую площадку набережной.