Родители рыбинских вандалов возместят городу 745 тысяч рублей

Набережную разгромили в августе 2018 года. ФОТО: администрация Рыбинска

Родители подростков-вандалов, которые в августе 2018 года разгромили смотровую площадку на Волжской набережной, возместят городу причиненный их детьми ущерб. Его оценили в 745 тысяч рублей. Такое решение принял суд по иску департамента имущественных и земельных отношений.

Двое подростков серьезно повредили облицовочное покрытие. Но не учли, что все их художества снимали камеры видеонаблюдения.

- Удалось установить личности хулиганов. Так как виновниками оказались несовершеннолетние, иск о взыскании расходов на ремонт был подан к родителям юных вандалов. В августе 2020 года суд вынес решение – семьям придется выплатить 745 тысяч рублей в равной доле ответственности, - заместитель главы администрации по городскому хозяйству пояснил Алексей Рябченков.

В июле прошлого года смотровую площадку в створе улицы Луначарского полностью восстановили. На ремонтные работы и приобретение плитки из карельского гранита из городского бюджета было выделено порядка 1,0 млн. рублей.

В минувшие выходные вандалы вновь отличились: они разукрасили граффити историческую часть Рыбинска.