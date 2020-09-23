Ярославский театральный институт перешел на дистанционное обучение из-за COVID-19

До 1 октября студенты театрального вуза будут обучаться дистанционно. ФОТО: группа ЯГТИ во ВКонтакте

Студентов Ярославского государственного театрального института временно перевели на дистант. Соответствующий приказ размещен на сайте вуза.

Такое решение приняли после того, как у нескольких обучающихся выявили коронавирус. Преподаватели, которые контактировали с заболевшими студентами, сдали тесты на COVID-19 и на данный момент находятся на изоляции. Результаты их анализов станут известны в ближайшее время.

На дистанционном обучении студенты будут находиться до 1 октября.

Напомним, вчера, 22 сентября, с коронавирусом госпитализировали художественного руководителя Волковского театра Сергея Пускепалиса. Также COVID-19 диагностировали у 30 игроков ярославского «Локомотива».