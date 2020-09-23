Ярославский «Локомотив» ушел на карантин: у 30 игроков выявили коронавирус

Команда «Локомотива» в полном составе ушла на карантин. ФОТО: группа "Хоккейный клуб "Локомотив" во ВКонтакте

Команда «Локомотива» в полном составе ушла на карантин. У 30 игроков выявили коронавирус, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ярославскому клубу. Сложившуюся ситуацию прокомментировали в пресс-службе «железнодорожников».

- Результаты последних тестов, взятых 21 сентября 2020 года, а также наличие клинических симптомов подтверждают массовое заражение внутри команды. В данных условиях «Локомотив» не имеет возможности организовать участие команды в ближайших матчах Чемпионата КХЛ, - говорится в сообщении.

Отмечается, что заменить основной состав на игроков молодежной команды невозможно, так как Роспотребнадзор не разрешает выставить смешанный состав. Также подчеркивается, что, если на Чемпионате КХЛ будут выступать исключительно юные игроки, это «неизбежно приведет к высокому травматизму».

- О настоящем положении дел и своей позиции по проведению ближайших матчей «Локомотив» подробно проинформировал КХЛ. Убеждены, что только конструктивный диалог между всеми заинтересованными сторонами может способствовать скорейшему разрешению кризиса. Мы готовы возобновить участие в чемпионате, как только это будет реально возможно, - пояснили в пресс-службе клуба.

Кроме того, «Локомотиву» из-за неявки на матч с «Куньлунь Ред Стар» засчитали техническое поражение.