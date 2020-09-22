В Ярославле худрука Волковского театра госпитализировали в COVID-клинику

В течение последней недели Сергей Пускепалис не контактировал напрямую со своими коллегами Фото: Правительство Ярославской области

Художественного руководителя театра имени Волкова Сергея Пускепалиса госпитализировали в больницу для COVID-пациентов, сообщает Ярославский регион .

Известно, что в течение последней недели Сергей Пускепалис не контактировал напрямую со своими коллегами. Общение проходило через интернет.

Сегодня, 22 сентября, сотрудники театра проходят тестирование на коронавирус, чтобы исключить возможность заражения инфекцией. На данный момент признаки ОРВИ ни у кого не выявлены.

По данным на 22 сентября, COVID-19 диагностировали еще у 48 жителей Ярославской области. От коронавируса скончался 72-летний мужчина.