Около 50 звонков: люди сообщали в полицию о «рыбинском маньяке»

Подозреваемого искали около 200 полицейских ежедневно Фото: УМВД по Ярославской области

Около 50 звонков поступило в полицию с 15 по 18 сентября. Неравнодушные ярославцы и даже жители других регионов сообщали о том, что видели мужчин, похожих на подозреваемого в убийстве двух девочек. Звонили не только из Ярославской области, откликнулись житель Псковского, Московского, Костромского и даже Свердловского регионов.

- Вся информация сотрудниками тщательно анализировалась и проверялась, ни один из звонков не подтвердился, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Напомним, что изнасилование и убийство двух сестер 8 и 13 лет произошло в Рыбинске в ночь на 15 сентября. По подозрению в совершении этих преступлений задержан сожитель их матери, Виталий Молчанов. За информацию которая помогла бы выйти на след возможного насильника и убийцы, правительство региона и областной УМВД обещали вознаграждение в 500 тысяч рублей.

Полиция благодарит всех, кто откликнулся на просьбы о помощи, а также волонтеров «ЯрСпас», «Партизан», «Центр-Спас», которые занимались распространением ориентировок.