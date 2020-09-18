В доме на улице Батова в Ярославле скоро начнут противоаварийные работы

Завершается подготовка проектной документации Фото: Правительство Ярославской области

Завершается подготовка проектной документации на проведение противоаварийных работ во втором подъезде дома на улице Батова, пострадавшего от взрыва бытового газа.

Сроки демонтажа разрушенных конструкций должны определить уже завтра, 18 сентября, на совещании в департаменте строительства.

- Также будет решаться вопрос о повторном обследовании, которое даст окончательный ответ на вопрос о судьбе дома и позволит внести ясность для жителей о последующих мероприятиях, которые должны разрешить сложившуюся ЧС, - сообщили в правительстве Ярославской области.

По распоряжению губернатора региона, собственникам 12 квартир, которые разрушились во время взрыва, будут выделены деньги на приобретение нового жилья. Остальные жильцы многострадального дома могут получить компенсацию за съем квартир.

- Любой житель дома №5 корпус 2 на улице Батова в праве арендовать помещение соответствующее по площади тому, в котором он проживал, и обратиться за компенсацией расходов. Обращаться нужно в органы социальной поддержки населения по адресу Ленинградский проспект, 50. Мы понимаем, что бесконечно жить в пунктах временного размещения нельзя, людям нужны нормальные условия. А быстро вернуться в свои квартиры невозможно, - сказал заммэра Ярославля по взаимодействию с общественностью, м6еждународным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов.

Регламент выплат сейчас прорабатывается. По словам Вячеслава Гаврилова, заложен механизм прямого финансирования, когда средства за аренду будут выплачиваться сразу, без предварительных расходов со стороны собственников квартир.