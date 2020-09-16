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Власти Ярославля компенсируют съем квартир жильцам дома, где взорвался газ

Этот вопрос обсудили на заседании муниципалитета
Полина Вачнадзе
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Съем жилья городские власти готовы частично компенсировать

Съем жилья городские власти готовы частично компенсировать

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

На заседании муниципалитета Ярославля обсудили вопрос компенсации съема жилья брагинцам, квартиры которых пострадали при взрыве газа на улице Батова. Сейчас люди живут в гостиницах, снимать квартиры за свой счет у многих нет возможности.

Поэтому было предложено выплачивать людям компенсации. После изучения предложений на рынке аренды в Дзержинском районе, было предложено выплачивать следующие суммы. Семьям, которые проживали в однокомнатных квартирах, хотят ежемесячно компенсировать 8 тысяч рублей, тем, у кого в собственности были «двушки», - 9 тысяч рублей, владельцам трехкомнатных квартир – 14 тысяч.

- Размер выплаты составит 220 рублей за один квадратный метр с учетом средней площади жилья. В ближайшее время будет разработан порядок предоставления данных выплат, - сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

На эти нужды бюджет города готов выделить 1 миллион 570 тысяч рублей.