В одном из подъездов дома в Ярославле, где произошел взрыв газа, можно жить

Первый подъезд находится в ограниченно-работоспособном состоянии, второй - в аварийном. ФОТО: страница Дмитрия Миронова во ВКонтакте

В третьем подъезде дома на Батова, где вечером 21 августа взорвался газ, можно жить. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

- Специалисты института «Ярославльгражданпроект» провели детальное обследование конструктивных элементов здания и сделали предварительные выводы о состоянии дома. Главное, что мы понимаем на сегодня, - третий подъезд дома сохранен в рабочем состоянии и в нем возможно проживание жильцов, - написал глава региона.

Состояние первого подъезда специалисты оценили как ограниченно-работоспособное. Жильцов этого подъезда в сопровождении сотрудников МЧС и полиции в ближайшее время пустят, чтобы люди могли забрать личные вещи. Второй подъезд поврежден больше всех, он находится в аварийном состоянии.

Как отметил Дмитрий Миронов, ограничения на доступ будут сниматься поэтапно, по мере проведения противоаварийных и ремонтно-восстановительных работ. В настоящее время региональные власти ждут окончательных результатов экспертизы.