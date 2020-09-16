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В Ярославле не будут включать тепло раньше положенного срока

Причины объяснил мэр города Владимир Волков
Полина Вачнадзе
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Тепла раньше срока ждать не стоит

Тепла раньше срока ждать не стоит

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ярославцы и дальше будут мерзнуть: надежды на досрочное включение тепла хотя бы на социальных объектах, таких как школы, детские сады и больницы, себя не оправдали. На заседании муниципалитета глава города Владимир Волков пояснил, что на территории всей нашей страны отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не поднимается выше 8 градусов. И Ярославль исключением не станет.

- Мы берем эти данные не из приложения, а из Росгидромета. Как только температура опустится ниже 8 градусов, сразу автоматически запускается отопительный сезон. Поэтому ждем официальных данных. Будем внимательно смотреть за погодными условиями, может что-то постараемся ускорить, - смилостивился градоначальник.

И добавил, что отопительная система – это не газовая колонка в доме, к которой можно подойти, нажать на кнопку и дать тепло. Задействована система котельных, ТЭЦ, служб подачи газа, которые действуют совместно.

- И погодные условия могут меняться, станет теплее и начнут поступать жалобы от тех, кому жарко, - привел и такой аргумент Владимир Волков.

А тем временем эпидемиологическая обстановка в регионе не самая благоприятная. На дистанционное обучение из-за коронавируса переведены 29 классов в 15 школах области и семь групп в детских садах.