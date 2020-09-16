В Ярославской области на дистанционное обучение перешли 29 классов

Коронавирус выявили в 15 школах региона Фото: Правительство Ярославской области

По данным департамента образования Ярославской области, 29 классов из 15 школ региона перешли на дистанционное обучение. Заболели 22 ученика из образовательных учреждений Ярославля, Рыбинска и Некоузского района, а также четыре сотрудника Горкинской школы Переславля-Залесского.

На дистанте, по данным на 15 сентября, сейчас находятся классы в школах №№4, 9, 13, 18, 21, 23, 26, 37, 48, 70 и 76 Ярославля. Закрыт кадетский корпус школы №2 и класс школы №24 в Рыбинске, два класса в Некоузской школе и Горкинская школа в Переславле, где учатся 9 классов.

Также коронавирус выявлен у одного воспитанника начальной школы-детского сада «Юбилейный» в Рыбинске.

Закрыты группы в Пошехонской школе-интернате, рыбинских школах-интернатах №1 и №2, а также в детском доме «Волжский» в Ярославле.

Информация будет обновляться.