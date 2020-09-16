COVID-19 выявили в шести детских садах Ярославской области

На карантине из-за коронавируса на данный момент находятся 120 малышей Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус выявлен в шести детских садах Ярославской области, об этом сообщает департамент образования региона.

COVID-19 обнаружен в детских садах №209, 61, 175 и 109 Ярославля, начальной школе–детском саду «Юбилейный» Рыбинского района и в детском саду №19 деревни Коленово Ростовского района. В последнем на карантин закрыли сразу две группы.

В основном, в дошкольных образовательных учреждениях коронавирус выявляют у сотрудников и педагогов. Только в Рыбинском районе COVID-19 подтвердился у ребенка.

Таким образом, на карантине из-за коронавируса на данный момент находятся 120 малышей и 20 работников детсадов.

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