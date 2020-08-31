Замгубернатора Ярославской области вылечился от COVID-19

Заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин вылечился от коронавируса. Повторный тест на COVID-19, который чиновник получил в субботу, показал отрицательный результат.

Андрей Шабалин уже приступил к исполнению своих должностных обязанностей.

Напомним, что заместитель губернатора Ярославской области подхватил коронавирусную инфекцию от своего родственника. Андрей Шабалин после отпуска вышел на работу, но практически сразу ушел на самоизоляцию. Спустя четыре дня тест показал положительный результат и Андрей Шабалин был госпитализирован.