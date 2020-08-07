У замгубернатора Ярославской области не подтвердился COVID-19

Тест показал отрицательный результат Фото: Михаил ФРОЛОВ

В правительстве Ярославской области прокомментировали информацию о возможном заражении заместителя главы региона коронавирусом. Андрей Шабалин после отпуска вышел на работу, но почти сразу ушел на самоизоляцию.

- У Андрея Юрьевича Шабалина отрицательный результат теста на новую коронавирусную инфекцию. Однако заболел один из членов его семьи. В понедельник, когда Андрей Юрьевич вышел на работу после отпуска, и это стало известно, он самоизолировался. Круг контактировавших в первый рабочий день с Андреем Юрьевичем был максимально узким, чтобы никого не подвергать риску все контактировавшие также самоизолировались. Правительство работает в штатном режиме, - пояснили в правительстве области.