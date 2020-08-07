Замгубернатора Ярославской области госпитализирован в больницу с COVID-19

Ранее КП-Ярославль сообщала о том, что у заместителя губернатора Ярославской области Андрея Шабалина тест на коронавирус показал отрицательный результат. Однако это был первый тест, который Андрей Юрьевич сделал в свой первый рабочий день.

- Уже на четвертый день самоизоляции, то есть сегодня, пришел положительный результат теста на COVID-19, - сказали в правительстве области.

Сейчас Андрей Шабалин находится в больнице, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Заместитель губернатору ушел на самоизоляцию после того, как узнал, что был в контакте с заболевшим родственником. Но один день на работе после отпуска он провести успел. Круг контактов оказался небольшим, но чтобы не подвергать людей риску, их тоже отправили на самоизоляцию.

Как уточнили в правительстве региона, в день выхода на работу Андрей Шабалин с Дмитрием Мироновым не контактировал.