Следователи рассматривают несколько причин взрыва в доме в Ярославле

Разбор завалов на месте ЧП Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославль по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для оказания помощи выехали опытные криминалисты Главного управления криминалистики из Москвы. Кроме того, ход расследования уголовного дела будет контролировать центральный аппарат Следственного комитета страны.

В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося, в качестве основной - утечка бытового газа в квартире на четвертом этаже. По версии следствия, хлопок произошел в тот момент, когда одна из потерпевших вошла в свою квартиру.

Ранее соседи сообщали о том, что в доме на протяжении пары часов пахло газом. А взрыв раздался в тот момент, когда рабочие включили тепловую пушку, чтобы сделать натяжной потолок.

В результате взрыва погибли три человека: две женщины и ребенок.