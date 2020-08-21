По факту обрушения части дома в Ярославле возбуждено уголовное дело

Прокуратура области проверит, как содержалось газовое оборудование. Фото предоставлено очевидцем

СКР по Ярославской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 128 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека". Напомним. что в результате взрыва газа на улице Батова в Ярославле погибла 66-летняя женщина, три человека пострадали. Под завалами остаются два жителя дома, в том числе 8-летний мальчик.

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте ЧП.

Прокуратура Ярославской области, в свою очередь. будет следить за ходом расследования дела. Кроме того, ведомством инициирована проверка по информации о хлопке газа в доме.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при содержании газового оборудования, - сказали в пресс-службе прокуратуры.